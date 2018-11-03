Başkan Erdoğandan flaş Kırım mesajı

Başkan Erdoğan'dan flaş Kırım mesajı
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamlarının, dostluklarının gereğini yaparak desteklerini gösterdiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması'na, Türkiye adına TİKA Başkanı Serdar Çam, Ukrayna adına Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv; Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukroboronprom Arasında Mutabakat Muhtırası'na Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin imza koydu
Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petro Poroşenko ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, içinde bulunulan yılın, Ukrayna ile aynı zamanda köklü geçmişe sahip ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu söyledi.
Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1918'de, genç Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devletlerden biri olduğunu, bugün iki ülkenin, ilişkilerini o günkü öncü vizyonla yürüttüğünü dile getirdi.
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının bu vizyonun farklı bir yansıması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011'den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018'de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum."
"KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMADIĞIMIZI VE TANIMAYACAĞIMIZI TEKRAREN VURGULADIK"
Savunma sanayi alanında da iş birliklerinin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkedeki şirketlerin ortak projelere imza atar hale geldiğini, konsey toplantılarının ilişkilerin sağlamlaştırılmasına vesile hazırladığını söyledi.