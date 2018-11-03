  • Güncel
  • 03.11.2018 17:30
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 17:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 3 Kasım mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AK Parti'nin iktidarının 16. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj  yayımladı.

Bakan Albayraktan 3 Kasım mesajı

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı.

"RABBİM NİCE HİZMETLERDE BULUNMAYI NASİP EYLESİN"

Albayrak, "Davası millet, sevdası millet olan AK Parti, #MilleteHizmette16Yıl'ı geride bıraktı. #DurmakYokYolaDevam Rabbim bu kutlu davaya, bu aziz millete daha nice nice hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" diye yazdı.

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