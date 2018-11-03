Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 3 Kasım mesajı

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı.

"RABBİM NİCE HİZMETLERDE BULUNMAYI NASİP EYLESİN"

Albayrak, "Davası millet, sevdası millet olan AK Parti, #MilleteHizmette16Yıl'ı geride bıraktı. #DurmakYokYolaDevam Rabbim bu kutlu davaya, bu aziz millete daha nice nice hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" diye yazdı.