Emanet oylarla CHP kontenjanından Saadet Partisi'ne geçen milletvekili Cihangir İslam, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarda bulundu. İslam, milletin Meclisi'nde milletin yazdığı 15 Temmuz destanına hakaret etti. Darbeci hainlere karşı çatışan şehit ve gaziler için 'Batıl' yakıştırması yaptı. İslam'ın bu açıklamalarının ardından binlerce vatandaş gerek sosyal medyadan gerekse suç duyurusunda bulunarak tepkilerini ortaya koydu.



FETÖ AĞZIYLA KONUŞMALAR YAPTI!

İslam 15 Temmuz destanına 'Batıl ile batılın çatışması' demekle kalmadı FETÖ elebaşının bedduasını da halka yamadı. O konuşma sırasında halkın söylediğini iddia ettiği bazı sözler de sarf eden Cihangir İslam'ın o konuşması FETÖ elebaşı Gülen'in meşhur bedduasını akıllara getirdi. İşte Cihangir İslam'ın konuşması ve Gülen'in bedduasının benzerlikleri.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCEKİ SKANDAL TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI!



FETÖ ağzıyla açıklamalar yapan SP'li vekile binlerce vatandaşın tepki göstermesi partinin gazetesini rahatsız etti. Gazete bugün yaptığı haberde büyük bir skandala imza attı. Cihangir İslam'a tepki gösterenlere 'trol' yakıştırması yapan gazete Cihangir İslam'ı savundu.







İşte Cihangir İslam'ın 15 Temmuz öncesi FETÖ'yü savunan paylaşımları;



FETÖ'CÜ ŞİRKETE ATANAN KAYYUMLARI TEHDİT ETMİŞ!

"15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam Fetöcü Koza İpek'e atanan kayyumları "yargılanırsınız" diye tehdit etmiş 2015'te.

















FETÖ'NÜN KALEMŞORLARINA ÇANAK TUTTU!

Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam, 2015-2016 arası FETÖ'nün Haberdar sitesinde yazan, FETÖ tutuklusu Sedat Laçiner ve Ahmet Altan'ın yazılarını paylaşmış.











"15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam, 2014'te Ahmet Şık'ın "cemaatin yaşadığı faşizmdir" ifadesini paylaşmış.







ZAMAN GAZETESİNİN HABERİNİ PAYLAŞMIŞ

Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam, 2015'te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin haberini paylaşmış. Haberde FETÖ'cülere "hayırsever" denmiş.







FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARINA DESTEK VERDİ

28 Ekim 2015'te FETÖ yayın organları Kanaltürk ve Bugün TV'ye kayyum atanıyor. 31 Ekim 2015'te Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam, kayyum "anayasa ihlalinde" diyor.











SAADET PARTİSİ'NDEN 15 TEMMUZ GECESİ SKANDAL ÇAĞRI!

Cihangir İslam'ı bünyesinde barındıran Saadet Partisi'nin de skandal mesajları ortaya çıktı. Partinin 15 Temmuz gecesi sokağa çıkmama çağrısı yaptığı görüldü. İşte o mesajlar...











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