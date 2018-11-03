Skandal sonrası Türkiye o büyükelçiyi geri çağırdı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uganda'da resepsiyon düzenlendi.

ROMALI KIYAFETİ GİYDİ



Resepsiyona Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ve yardımcısının Romalı kıyafetiyle katılması dikkat çekti.



DIŞİŞLERİ HAREKETE GEÇTİ



Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada,"Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, Büyükelçi geri çağrılmıştır." ifadelerine yer verildi.



NE YAŞANMIŞTI?



Cumhuriyet'in 95. Kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2018 günü Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki temsilciliklerde coşkulu törenlerle kutlandı. Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'daki Büyükelçiliğimiz ise skandal bir törene imza attı. 2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği'nde 5 yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp'in evsahibi olduğu resepsiyona Ugandalı bakan, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ancak resepsiyona Türk büyükelçi ve Büyükelçilik katibinin giydiği kıyafetler damga vurdu.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU



Büyükelçi Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrıça Helen'i çağrıştıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırdı. Büyükelçi ve katibin milli bayramda ev sahibi olarak verdikleri resepsiyonda Yunan kültürüne yönelik kıyafetleri tercih etmeleri eleştiri konusu oldu.

BEŞ YILDIR UGANDA'DA GÖREV YAPIYOR

Türkiye'nin Uganda'nın başkenti Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp (52) tecrübeli bir diplomat… Ürdün Amman'da doğan Yavuzalp, T.E.D. Ankara Koleji ve Paris Amerikan Üniversitesi'ni yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Brüksel Hür Üniversitesi'nden de şeref derecesi aldı. Belçika, Kazakistan ve Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliklerinde katip, başkonsolos ve müsteşar olarak görev yaptı. 15 Kasım 2013'de Uganda Kampala Büyükelçiliği'ne atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda da Afrika Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Ressam da olan Yavuzalp, mozaik resim tekniğini kullanarak yaptığı eserlerle sergiler de açtı.