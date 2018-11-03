Son dakika: Turuncu listedeki PKK'lı terörist öldürüldü!

Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.