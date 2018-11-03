  • Güncel
  • 03.11.2018 14:16
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 14:16

Son dakika: Turuncu listedeki PKK'lı terörist öldürüldü!

Turuncu listedeki PKKlı terörist öldürüldü!

Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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