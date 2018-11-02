  • Güncel
  • 02.11.2018 09:18
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 10:17

hakkında soruşturma başlatıldı

Saadet Partili İslam hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Cihangir İslam hesap verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İslam hakkında @cihangirislam isimli Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımları nedeniyle, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili 'ın Mecliste şehit ve gazilere hakaret etmesinin ardından Derneği harekete geçti.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 01 Kasım 2018 günü Mecliste yapmış olduğu konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini, canıyla kanıyla engelleyen şehit ve gazilerimize hakaret eden son derece vahim, ahlaktan yoksun ve vicdansız bir konuşma yapmıştır.

15 TEMMUZ DERNEĞİ olarak, bu konuşmayı protesto etmek için bugün saat 14:30'da Saadet Partisi İstanbul İl Binası önünde şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte basın açıklaması yapacağız. Akabinde saat 15:00'de Çağlayan Adliyesi'nde Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

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