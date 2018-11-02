Son dakika: Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist yakalandı Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist yakalandı