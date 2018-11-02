Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü.
Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, bir işçinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Ekiplerin, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.