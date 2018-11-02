  • Güncel
  • 02.11.2018 09:40
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 13:07

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü.

Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, bir işçinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Ekiplerin, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar