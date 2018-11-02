  • Güncel
  • 02.11.2018 19:11
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 19:19

'den 'nun hakaretine yönelik açıklama

, dün gece katıldığı bir televizyon programında 'na yönelik "ırkçı ifadeler barındırıyor" diyerek skandala imza attı. Milli değerlerimize yönelik adeta bir saldırı niteliğinde olan bu ifadelere 'den ilk yanıt 'ten geldi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü , Kemal 'nun katıldığı bir televizyon programında 'na yönelik sarfettiği "ırkçı ifadeler içeriyor" sözlerini yorumladı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yönelik "Bu son derece reddettiğimiz, son derece yanlış bulduğumuz bir durumdur" dedi.

İSTİKLAL MARŞI'NA HAKARET ETMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza atmış, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle İstiklal Marşı'na adeta hakaret etmişti.

BAYRAĞIMIZA ALÇAK DEMİŞTİ!
Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dizeyi okurken önündeki kağıttan yardım alması dikkat çekti..

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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