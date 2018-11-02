AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında İstiklal Marşı'na yönelik sarfettiği "ırkçı ifadeler içeriyor" sözlerini yorumladı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yönelik "Bu son derece reddettiğimiz, son derece yanlış bulduğumuz bir durumdur" dedi.

İSTİKLAL MARŞI'NA HAKARET ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza atmış, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle İstiklal Marşı'na adeta hakaret etmişti.

BAYRAĞIMIZA ALÇAK DEMİŞTİ!

Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dizeyi okurken önündeki kağıttan yardım alması dikkat çekti..