Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından kurulan, FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını yayınlayan Karşı Gazetesi yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve bugün yakalanan Onur Kala tutuklandı. Sanık Onur Kala'nın, ByLock kullanıcısı olduğu ve 'onyediyirmibes' adlı internet sitesinin isim hakkını satın aldığı ifade ediliyor.



İddianamede; sanık Onur Kala'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.





SANIK EMRE ERCİŞ'İN BEYANLARI EREN ERDEM'İN KUVVETLİ SUÇ İŞLEDİĞİNİN DELİLİ SAYILDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi; Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme kararında; tutuklu sanık Eren Erdem'in atılı suçun niteliği, atılı suçun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan katolog suçlardan olması, Eren Erdem hakkında beyanda bulunan diğer sanık Emre Erciş'in beyanları ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir beyanları, tanıkların sunulmuş olması, mevcut delillerin dikkate alındığında Eren Erdem'in üzerine atılı suçu işleyebileceği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir yeni delillerin değerlendirilmesi ve tartışılması gerektiğine dikkat çekildi. Kararda; tanıkların dinlenilmemiş olmaması dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle CMK 100 ve devamı maddelerin uyarınca Eren Erdem'in tutukluğunun devamına karar verildi.





ONUR KALA TUTUKLANDI

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Onur Kala da tutuklandı. İddianamede sanık Onur Kala hakkında şu değerlendirme yapıldı:

"Şüphelinin örgüt medya alanında faaliyetlerde bulunan 'Fedakar_kisi' (İsimsiz111) kullanıcı hesabından örgütün kara propaganda hesabı olan 'fuatavni' hesabının paylaşımlarını sık sık topluma duyurması ve propaganda yapması, hts kayıtları incelendiğinde örgütü üyeleriyle görüşme kayıtlarının bulunması, şüpheli Emre Erciş'in beyanında belirtildiği üzere 'onyediyirmibes' adlı örgüt adına propaganda yapan siteyi alması,15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi esnasında saat 01.02 ile 01.15 arasında, 'Tiyatro, rahat olun; Burada bomba gibi bişiler patlıyor, jet evin içine girecek neredeyse o kadar alçak uçuyor, merak etme rahat ol dua et' şeklinde mesajlaşmalarının olması, iletişim tespitlerinde görüştüğü kişilerin kendisinden cemaat işlerini sormaları ve paralelci olarak kendisini belirtmeleri ve FETÖ mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları bilinen ByLock isimli uygulamayı kullanması dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve 'fedakarkişi' hesabındaki paylaşımları ile ayrıca terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterdiği kanaatine varılmıştır."

Duruşmaların; 7 Ocak 2019 ile 11 Ocak 2019 tarihlerinde adliyedeki mahkeme salonunda yapılmasına karar verildi.



EREN ERDEM MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPILMADI, YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 24 Haziran milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı yapılmayan Eren Erdem İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla çıkışı engellenmiş ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanması talep edilmişti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Nisan 2018 tarihinde eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, hakkında yapılan ihbarla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunması ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar vermişti.



KENAN KIRAN