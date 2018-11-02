  • Güncel
  • 02.11.2018 19:06
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 19:06

'de aday adaylığı tarihleri belli oldu

Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 2018'de alınacağını bildirdi. Çelik "'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti o tarihi açıkladı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 2018'de alınacağını bildirdi.

BAŞVURU TAKVİMİ VE ADAYLARDAN ALINACAK ÜCRETLER
devam ediyor. Gösterdiğimiz özen açıktır. Bu Cumhur İttifakını oluşturan ruha saygı göstererek bu ittifakın devam etmesinden mutluluk duyuyoruz. Herhangi bir siyasi meselede ortak tutum oluşturamamak ittifakın sona erdiği anlamına gelmiyor. Milletimizin talebini olumlu olarak karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinden ittifakın ortaya koyduğu duygu kendiliğinden işleyecektir. Cumhur İttifakı'nın zedelendiği anlamına gelmez.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAK Parti'de aday adaylığı tarihleri belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar