AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.



BAŞVURU TAKVİMİ VE ADAYLARDAN ALINACAK ÜCRETLER

Cumhur İttifakı devam ediyor. Gösterdiğimiz özen açıktır. Bu Cumhur İttifakını oluşturan ruha saygı göstererek bu ittifakın devam etmesinden mutluluk duyuyoruz. Herhangi bir siyasi meselede ortak tutum oluşturamamak ittifakın sona erdiği anlamına gelmiyor. Milletimizin talebini olumlu olarak karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinden ittifakın ortaya koyduğu duygu kendiliğinden işleyecektir. Cumhur İttifakı'nın zedelendiği anlamına gelmez.