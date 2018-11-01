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  • 01.11.2018 21:59
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 22:03

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İstiklal Marşı'nın dizelerini "ırkçı" olarak değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlundan İstiklal Marşına hakaret

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle İstiklal Marşı'na adeta hakaret etti.

BAYRAĞIMIZA ALÇAK DEMİŞTİ!
Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dizeyi okurken önündeki kağıttan yardım alması dikkat çekti.

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