AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti SözcüsüÖmer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.





Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

ABD İLE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Bu karar yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Bu ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adımdır.





ANDIMIZ KARARI

(Kılıçdaroğlu) İstiklal Marşı'nda da ırkçı ifadeler yer aldığını söylüyor. Erdoğan emin olun İstiklal Marşı'nı okumamıştır diyor. İstiklal Marşı bütünüyle okununca bir ırkçı yaklaşım söz konusu değildir. İstiklal Marşı bizim söz bayrağımızdır. Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine.

KAŞIKÇI CİNAYETİ (KILIÇDAROĞLU'NUN KULLANDIĞI İFADELER)

Kılıçdaroğlu diyor ki sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var. Bu bir örtbas etme eylemidir. Bir takım olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Bunu bir iki odak yurtdışında teşebbüs etti. Türkiye ile merhumun kişiliği ile, merhumun nişanlısıyla uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzın çıkmaması gereken bir argümanda bulunuyor. Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz diyor. Bu son derece utanç vericidir. Çok acı bir tablodur bu. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması utanç. vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.





"KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

(Kılıçdaroğlu) 'Ben daha açacağım' diyor. 'Adliye ve emniyet görevini yapmamıştır' diyor. Kendisine bu yürüttüğü kara propaganda yüzünden ve attığı iftira yüzünden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki olarak cevap verilecektir. Hukuki girişim başlatılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE ADAYLARDAN ALINACAK ÜCRETLER

Cumhur İttifakı devam ediyor. Gösterdiğimiz özen açıktır. Bu Cumhur İttifakını oluşturan ruha saygı göstererek bu ittifakın devam etmesinden mutluluk duyuyoruz. Herhangi bir siyasi meselede ortak tutum oluşturamamak ittifakın sona erdiği anlamına gelmiyor. Milletimizin talebini olumlu olarak karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinden ittifakın ortaya koyduğu duygu kendiliğinden işleyecektir. Cumhur İttifakı'nın zedelendiği anlamına gelmez.

