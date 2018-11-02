Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. Reuters, iki Türk bakanın yaptırım listesinden çıkarıldığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yaptırımları kaldırması kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e uygulanan;

Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

KARARI ERDOĞAN VE TRUMP VERDİ

Yaptırımları karşılıklı kaldırma kararının dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde alındığı belirtildi.

Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yaptırımları kaldırması kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İKİ BAKAN YAPTIRIM LİSTESİNE KONULMUŞTU

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson'ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu ve Gül, Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının organize edilmesinin sorumluları olarak tanımlanmıştı.