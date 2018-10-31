Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM'de kabul edildi.
701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen KHK, kamu personelinin ihraç edilmesi, göreve iade edilmesi, rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerle ilgili hükümleri içeriyor.
Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname metnine, Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu'nun görev ve yetkileri ile komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam edeceği eklendi.
701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen KHK, kamu personelinin ihraç edilmesi, göreve iade edilmesi, rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerle ilgili hükümleri içeriyor.
Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname metnine, Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu'nun görev ve yetkileri ile komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam edeceği eklendi.
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