İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgün hayatı yaşayan Prens Ahmed, ülkesine döndü. Veliaht Prens Selman'ın uykuları kaçtı. Prens Ahmed'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yerine geçebilecek kişi olarak görüldüğü belirtildi. Prens Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyu tarafından eleştiri oklarının yöneltildiği kişiydi. Prens Ahmed'in dönüşüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Suudi hanedanına yakın kaynakların bu haberi sızdırması Selman'ı rahatsız etti.
EMRİ VEREN DE YARGILANSIN
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, gözyaşları içinde BBC Türkçe'ye konuştu. Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Cengiz, "Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan'ın resmi olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey'in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim" şeklinde konuştu.
EL ASİRİ PLANLADI
TAKVİM, Cemal Kaşıkçı olayında başrol oynayan istihbarat şefi Ahmet Abdullah Almuzaini ile El Asiri arasındaki trafiği masaya yatırdı. İddiaya göre Kaşıkçı'nın 28 Eylül'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldiğini gören Almuzaini, hemen Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet El Asiri'yi telefonla aradı. Asiri, Kaşıkçı'ya 2 Ekim'e randevu verilmesini istedi.
Ardından Almuzaini'yi Riyad'a çağırdı. Riyad'a gidip kendisine verilen planları alan Almuzaini, 1 Ekim'de tekrar İstanbul'a döndü. Konsolosluktan bir araç alıp, Belgrad Ormanı'nda keşif yaptı. Buna göre; telefon trafiği, buluşma ve keşiflerin Kaşıkçı'nın yok edilmesine yönelik olduğu iddia edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
EMRİ VEREN DE YARGILANSIN
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, gözyaşları içinde BBC Türkçe'ye konuştu. Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Cengiz, "Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan'ın resmi olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey'in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim" şeklinde konuştu.
EL ASİRİ PLANLADI
TAKVİM, Cemal Kaşıkçı olayında başrol oynayan istihbarat şefi Ahmet Abdullah Almuzaini ile El Asiri arasındaki trafiği masaya yatırdı. İddiaya göre Kaşıkçı'nın 28 Eylül'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldiğini gören Almuzaini, hemen Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet El Asiri'yi telefonla aradı. Asiri, Kaşıkçı'ya 2 Ekim'e randevu verilmesini istedi.
Ardından Almuzaini'yi Riyad'a çağırdı. Riyad'a gidip kendisine verilen planları alan Almuzaini, 1 Ekim'de tekrar İstanbul'a döndü. Konsolosluktan bir araç alıp, Belgrad Ormanı'nda keşif yaptı. Buna göre; telefon trafiği, buluşma ve keşiflerin Kaşıkçı'nın yok edilmesine yönelik olduğu iddia edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
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