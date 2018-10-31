  • Güncel
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 04:56
  • Gazete

Suudi Muceb, Kaşıkçı'nın konsolosluktaki kaydını istedi

Suudi Savcı, Kaşıkçı'nın konsolosluktaki 2 dakika 48 saniyelik kaydını ikinci kez istedi. Ama vermedi.

2:48i istedi
Cemal Kaşıkçı olayını soruşturan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, 'a yerleşti! Dün ikinci kez Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Başsavcı İrfan Fidan ile 50 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
'nin elindeki delilleri merak eden El Muceb, 2 Ekim'de konsoloslukta kaydedilen 2 dakika 48 saniyelik Kaşıkçı kaydını istedi. Ancak, bunun mümkün olmadığı cevabı verildi.



, adliyeden çıkınca Levent'teki Suudi Başkonsolosluğu'na gitti. Ekibiyle birlikte incelemelerine devam etti.



Gazeteci , 29 gün önce girdiği Suudi Konsolosluğu'nda sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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