  • Güncel
  • 30.10.2018 13:18
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 13:18

Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum” dedi.

Başkan Erdoğandan Gökçek açıklaması
Son günlerde Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı 'in MHP tarafından yeniden aday gösterileceği konuşuluyordu. Bugün grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.

MELİH GÖKÇEK BENİM YOL VE DAVA ARKADAŞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum" dedi.

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