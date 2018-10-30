Son günlerde Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP tarafından yeniden aday gösterileceği konuşuluyordu. Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
MELİH GÖKÇEK BENİM YOL VE DAVA ARKADAŞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum" dedi.
MELİH GÖKÇEK BENİM YOL VE DAVA ARKADAŞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.