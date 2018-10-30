  • Güncel
  • 30.10.2018 12:48
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 20:02

İşte Erdoğan'ın bahsettiği 'Salon Cumhuriyetçileri'

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. kutlamalarının 'da yapılmamasını eleştirenlere sert sözlerle yüklendi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, resepsiyonunun 'da değil de dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nın açılış töreniyle birleştirilerek İstanbul'da yapılmasına karşı çıkan zihniyettekileri sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan bu şahıslar hakkında "Bunlar salon Cumhuriyetçileri, gardırop Atatürkçüleri" dedi.

Bu zihniyettekilerin 95 yıldır tek bir çivi çakmadan sadece ve sadece cumhuriyetçilik adı üzerinden geçinmeye çalıştığının altını çizen Erdoğan, "Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır." dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ SALON CUMHURİYETÇİLERİ


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