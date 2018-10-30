İşte Erdoğan'ın bahsettiği 'Salon Cumhuriyetçileri'

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Ankara'da değil de dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nın açılış töreniyle birleştirilerek İstanbul'da yapılmasına karşı çıkan zihniyettekileri sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan bu şahıslar hakkında "Bunlar salon Cumhuriyetçileri, gardırop Atatürkçüleri" dedi.

Bu zihniyettekilerin 95 yıldır tek bir çivi çakmadan sadece ve sadece cumhuriyetçilik adı üzerinden geçinmeye çalıştığının altını çizen Erdoğan, "Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır." dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ SALON CUMHURİYETÇİLERİ





