  • Güncel
  • 30.10.2018 14:11
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 17:35

Sivas'ta evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı!

İki ay önce evlendiği Azeri kadın 10 yıllık evli çıkan , 60 bin TL zararı olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sivas'ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel'de yaşayan 26 yaşındaki Azeri G. Taşdemirova ile 3 bin TL başlık parası ödeyerek iki ay önce dini nikahı yaparak evlendi. Doğan'ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Taşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti. Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre Taşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti. Çeşitli bahanelerle Taşdemirova'ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, ablası Demet Doğan ile Cumhuriyet Savcılığına gidip dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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