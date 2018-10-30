Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi diyoruz" dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizy9onu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem olduğunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız.



ANDIMIZ KARARIYLA ORTAYA ÇIKAN SIKINTILI DURUM...



Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık özellikle Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu bizzat konunun muhataplarına ilettik.Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mezuniyet törenine katılarak 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine yolladık. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıkla Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Bilmedikleri konuları kendilerine ifade etme fırsatı bulduk.

BİZ CUMHURİYETİMİZİ LAFLA DEĞİL, İCRAATLA KUTLUYORUZ



Dün ise 2 tarihi anı yaşadık. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışan bir eserle kutladığımızı düşünüyorum. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi için çabalayan şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Sınırlarımız içi veya dışında görevlerini ifa eden güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz.Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek.



Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek.



GÖNÜL OLMADIKTAN SONRA BAHANE ÇOK



Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane çok. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak



BU kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi diyoruz.



CHP'nin bu kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım.



FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON SİNYALİ



Suriye'de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısı konusunda en ufak bir şüphesi yoktur. İdlib'de büyük insani kriz yaşanmasının önüne geçerek Suriye halkının yanında olduğumuzu kanıtladık. İnşallah Suriye meselesinde uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesini de temin edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Operasyonlarımızı herkese rağmen değil, pek çok toplumun desteğini alarak yürütebilecek konuma geldik.



MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum" dedi.

"BİRİLERİNİ KURTARMANIN OYUNU VAR"

Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim. Bilirsek ortaya çıkartırız.Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var. Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"KABİNE REVİZYONU GÜNDEMDE YOK"

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına ''Böyle bir şey gündemimizde yok'' yanıtını verdi.



TUNCELİ'DE ŞEHİT OLAN ASKERLER

"Bizim askerimiz dünyada en modern kıyafetleri giyer. (Kılıçdaroğlu'na) Ya sen bilmeden ne anlatıyorsun ya. Bu ülkeyi bu devleti küçümsemeye hakkın yok. Senin şehadet diye bir anlayışın yok, böyle bir derdin yok. Şehitlerimizin üzerinden rant elde etmeye çalışma sen 15 Temmuz gecesinde tankların gölgesinden kaçarak Bakırköy belediye başkanının evine sığınan adamsın. Bu millet seni tanıyor. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. Bu millet de CHP'de senden kurtulacak."