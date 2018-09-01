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Askerlik sistemi değişiyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başlatıldığı askerlik sistemiyle ilgili yeni düzenleme yolda.

Askerlik sistemi değişiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi yeni yasama döneminde gündeme gelecek. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak.

  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 09:30
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