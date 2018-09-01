Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi yeni yasama döneminde gündeme gelecek. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak.
Askerlik sistemi değişiyor
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başlatıldığı askerlik sistemiyle ilgili yeni düzenleme yolda.
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