Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri CumhurbaşkanıErdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri CumhurbaşkanıErdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
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