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Son dakika: Erdoğan ile Başkanı Yıldırım, düğüne katıldı

ile Başkanı , Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın düğününe katıldı.

Erdoğan nikah şahidi oldu!

Erdoğan, 'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Erdoğan, Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı yaptı.



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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 00:24
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