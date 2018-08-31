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: milletvekili Fatih istifa etti!

... İstanbul Milletvekili Fatih partisinden istifa etti. Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

'de şok istifa! İstanbul Milletvekili Fatih partisinden istifa etti. Akşener konu ile ilgili jet açıklamada bulundu.

Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.

İYİ Parti yerel seçimlere hazırlık kapsamında dün tüm il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunmuştu.


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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 19:38
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