İYİ Parti'de şok istifa! İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener konu ile ilgili jet açıklamada bulundu.
Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.
İYİ Parti yerel seçimlere hazırlık kapsamında dün tüm il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunmuştu.
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