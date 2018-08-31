Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da halka hitap etti. Bahçeli, ABD'yi sert sözlerle eleştirirken, yerel seçimlerde 'Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde mesajlar verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

ABD ile yaşanan gerilim - "Müttefiklik ilişkisi yara almıştır. S-400'e karşı F-35 kozu sürülmüştür. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir. Kimden ne alacağımızın, ne satacağımızın tayin hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir. Yaşananlar maksatlı, marazi ve düşmancadır. Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur. Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir. Zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapanlar, ekonomik yıkıma destek olan, kriz çığırtkanlığı yapan kim varsa tescilli vatan hainidir. Türkiye bu günleri milli dayanışma ile atlatacaktır. Yokuşu çıktık, nefesi alıp rahatlayacağız. Pek çok saldırıyı püskürttük yine yaparız."

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR"

Dövizdeki hareketlilik - "Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır."

"İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ZİLLETE DÜŞENLERİN ELİNE GEÇMEMELİ"

Yerel seçimler - "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir.Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır."