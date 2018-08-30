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'de istifa depremi

çalkalanmaya devam ediyor! Partide tüm il başkanlarının istifası istendi.

İyi Partide istifa depremi

Genel Başkanı bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı tarafından gönderilen talimatta, "Özellikle leri ve akabindeki süreç partimiz açısından büyük bir imtihan olmuş, Genel Başkanı'ndan, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar İYİ Parti ailesi karşılaştığı bütün kriz testlerini başarıyla geçmiştir.

Bu güne kadar büyük özveriyle, türlü imkansızlıklar içinde ve fedarkarca görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibariyle taşra teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir" denildi.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 22:31
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