Artık çöküş yaşamıyoruz

Türkiye'yi parmağınızın ucunda oynattığınız devletçiklerle karıştırmayın. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 sembol, oraya süs olsun diye konmuş değildir. '
Eskiden 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla derin krizlere sokuyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğüne rağmen ekonomik çöküş yaşamıyoruz.
Erdoğan çifti, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilendi.
Külliye'de gerçekleşen resepsiyonda konuşan Başkan Erdoğan, "Kandil istikametini güvenli hale getiriyoruz. 34 yıllık başka bir tezgahı daha bozuyoruz" dedi.
Eskiden 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla derin krizlere sokuyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğüne rağmen ekonomik çöküş yaşamıyoruz.
Erdoğan çifti, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilendi.
Külliye'de gerçekleşen resepsiyonda konuşan Başkan Erdoğan, "Kandil istikametini güvenli hale getiriyoruz. 34 yıllık başka bir tezgahı daha bozuyoruz" dedi.
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