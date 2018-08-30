Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30.08.2018 günü ulusal basında yer alan haberlerde Kemal Öksüz isimli şahıs hakkında, ABD kaynaklı yakalama kararlarına istinaden Ermenistan'da yakalandığının belirtilmesi üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU

Konuyla ilgili yapılan incelemelerde; Kemal Öksüz'ün Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı kaydedilerek adı geçen şahsın halen Giresun Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/2055 karar sayılı ile Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/07473 karar sayılı yakalama emirleri gereğince FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu kaydedildi.

"DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORDU"

Adı geçen şahsın geçerli seyahat belgesi olmaması sebebiyle, 22.02.2017 tarihinde ABD İnterpol biriminden Türkiye'ye iadesi veya sınır dışı edilmesi talep edildiği belirtilerek ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirildiği ifade edildi.

Şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23.08.2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğunun tespit edildiği kaydedilerek, "Adı geçen şahsın ABD'nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan'da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir" denildi.