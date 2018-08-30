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Erdoğan'ın elini her sıkan yine şekilden şekile girdi!

Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Kemal 'nun değişen suratı dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğanın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Büyük Zafer'in 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramıve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Başkanı Kemal da törendeydi.

YÜZÜ YİNE DEĞİŞTİ
İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü Erdoğan ile her karşılaşmasında değişiyor.

Böylelikle Kılıçdaroğlu galerisine bir kare daha eklenmiş oldu.













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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 18:33
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