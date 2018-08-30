Yol Durumu
  1. Bedelli askerlere yol izni müjdesi

Son dakika: 'cü Kemal Öksüz 'da yakalandı

tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan firari 'cü Kemal Öksüz 'da yakalandı.

FETÖcü Kemal Öksüz Ermenistanda yakalandı

'cü Kemal Öksüz'ün 'da yakalandığı belirtildi. Öksüz'ün tarafından arandığı ve ABD makamlarının verdiği bilgi doğrultusunda Ermeni polisi tarafından yakalandığı ifade edildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Habertürk'ün haberine göre, ABD vatandaşı olarak Kevin ismini alan Öksüz'ün ABD birimlerince arandığı ve Ermenistan polisi ile Interpol'ün ortak yürüttüğü operasyonla yakalandığı belirtildi.

Ermenistan basınında yer alan haberlerde Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ni sahte belgelerle kandırmak suçundan arandığı ve 23 Ağustos'ta ABD tarafından Ermeni birimlerine 'aranıyor' bilgisinin verildiği belirtildi.

YAKALANMA SEBEBİ: KONGRE ÜYELERİNE USULSÜZLÜK

Öksüz'ün 2013 yılında Temsilciler Meclisi üyesi bir grubu ve 'ye davet ettiği ancak Etik Komite'ye bu geziyle ilgili parasal kaynakların yer aldığı evraklarda usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Haberde geziyi organize eden kuruluşu yöneten Öksüz'ün, geziye katılan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine binlerce dolarlık hediyeler verdiği iddia ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 13:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar