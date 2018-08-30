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FETÖ'cü Kemal Öksüz yakalandı! Akıllara Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafı geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli ayaklarından olan firari FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı. Öksüz'ün yakalanması sonrası CHP'li Aykan Erdemir hakkında açılan soruşturma dosyasında yer alan ve 17/25 Aralık kumpasından önce Amerika'da çekilen fotoğraf akıllara geldi. Öksüz'ün olduğu karede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da var. Böylelikle CHP'ye bir kez daha suçüstü yapılmış oldu ve Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bağlantısı bir kez daha deşifre oldu.

CHPye bir kez daha suçüstü! FETÖ ile en net iş birliği

FETÖ'cü Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. ​Ermenistan'da yakalanan Kemal Öksüz'ün Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan ABD'li senatörlerle olan karanlık ilişkisi, FETÖ'nün uluslararası arenada da her kuruma sızdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Amerika'da çekilen fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olması CHP'nin FETÖ'yle olan bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 16:55
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