CHP’de tek adama yeni başkaldırı

Aralarında eski genel sekreter Önder Sav ile eski genel başkan Deniz Baykal'a yakın isimlerin de olduğu bir grup eski partili Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayımladı. Kendilerine '9 Eylül Hareketi' adını veren grubun 'Yeniden CHP' sloganıyla yayımladıkları manifestoda, aralarında eski milletvekilleri Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter, Enis Tütüncü'nün de olduğu 11 ismin imzası yer aldı. CHP'ye karşılık beklemeden oy veren milyonlarca seçmenin onarımı zor bir hayal kırıklığı yaşadığı kaydedilen manifestoda "Onları bu hayal kırıklığına, yanlış uygulama ve politikalarla, umut verici ama gerçek dışı demeçlerle, çöken sayım sistemiyle CHP Genel Merkezi yaşattı. Seçimden sonra toparlanmayı ve yeniden umut verecek gelişmeleri bekleyen milyonlar, tekrar olumsuz bir ortama girmek zorunda bırakıldılar. CHP umut olmaktan uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde CHP, 2 Halk Oylaması, 3 Genel Seçim, 2 Yerel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere tam dokuz kez yenilgiye uğradı. İşte burada, Sayın Genel Başkan ve 8 yılda 10 kez değiştirdiği MYK üyeleriyle, bu sürede azledip yenilerini getirdiği 130'dan fazla Genel Başkan Yardımcısının ortak bir tavrına tanık olmaktayız. Bu da, 8 yıldır parti içi iktidarda tam yetki ve sorumlulukla (Bazen de sorumsuzlukla) bulunmalarına karşın, başarısızlıklarının nedenini geçmiş yönetim ve yöneticilere bağlamakta, eski yönetimi kendi yanlışlarına gerekçe göstermektedirler" denildi.
DERTLERİ ADAYLIK YARIŞI
CHP'de parti içi muhalefetin tepkilerine rağmen kurultay taleplerine kulak tıkayan Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlerin, adaylık yarışının telaşına düştü.
FETRET DÖNEMİ
CHP'DE yeni bir çatlak oluşturan manifestoda şöyle denildi: Ne hazindir ki CHP şimdi parti içi kavgalar nedeniyle fetret dönemini yaşıyor. Oysa CHP Türkiye'ye en çok bugün gerekli. Bu da partinin bir an önce fabrika ayarlarına dönmesi, YCHP (Yeni CHP) gibi sıfatlardan arınıp gerçek kimliğine kavuşması ile mümkündür. Bu zor görevi örgütteki Kurultay delegelerinin yarısından fazlasının güvensizlik beyan ettiği Sayın Genel Başkan gerçekleştiremez.
SABAH
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