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’te 4’lü zirve

'deki liderlik kavgasında yeni cephe açıldı. Hüsamettin Özkan, , Canan Kaftancıoğlu ve Etiler'deki lüks restoran 'te buluşup koltukları paylaştı

Sunset’te 4’lü zirve
Sır zirvede Özkan, akıl verdi. Taktik gösterdi. Sarıgül Şişli'yi, Kaftancıoğlu Beşiktaş'ı istedi. Salıcı ise liderlik koltuğuna göz dikti.

Bu durum, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin de kulağına gitti! Parti iyice birbirine girdi! Hatta 'a yakın isimlerin Salıcı'yı bildiriyle protesto edeceği öğrenildi.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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