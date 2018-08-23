Sunset’te 4’lü zirve

Sır zirvede Özkan, akıl verdi. Taktik gösterdi. Sarıgül Şişli'yi, Kaftancıoğlu Beşiktaş'ı istedi. Salıcı ise liderlik koltuğuna göz dikti.
Bu durum, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin de kulağına gitti! Parti iyice birbirine girdi! Hatta Deniz Baykal'a yakın isimlerin Salıcı'yı bildiriyle protesto edeceği öğrenildi.
Bu durum, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin de kulağına gitti! Parti iyice birbirine girdi! Hatta Deniz Baykal'a yakın isimlerin Salıcı'yı bildiriyle protesto edeceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.