CHP paramparça

CHP'de başını Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun çektiği '10 Aralık Hareketi'nin partiyi ele geçirme planı ortalığı karıştırdı. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre tepki gösteren partililer "9 Eylül Platformu" adı altında bir bildiri yayınlama kararı aldı. CHP'nin Kılıçdaroğlu, İnce ve 10 Aralık Hareketi'nden bir isimle yoluna devam edemeyeceği görüşünün savunulacağı bildiride yeni bir kurultay çağrısı yapılacağı öğrenildi.
Bu arada olası bir kurultayda genel başkanlığa aday olacağı belirtilen Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'in ise kendilerine "3. Yol Hareketi" adını veren bir ekibin adayı olarak 9 Eylül günü Ankara'da adaylığını açıklaması bekleniyor.
ZAFER ŞAHİN
Bu arada olası bir kurultayda genel başkanlığa aday olacağı belirtilen Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'in ise kendilerine "3. Yol Hareketi" adını veren bir ekibin adayı olarak 9 Eylül günü Ankara'da adaylığını açıklaması bekleniyor.
ZAFER ŞAHİN
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