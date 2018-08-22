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'ın skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

'ndan yapılan açıklamada Danıştayı'nın darbeci askerlere sığınma hakkı vermesine tepki gösterildi. Açıklamada "Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistanın skandal kararına bir tepki daha

'ndan yapılan açıklamada, Danıştayı'nın sonrasında Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir."

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 13:34
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