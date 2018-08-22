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'ın darbeci askerler kararına hükümetten : Skandal

Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yunan yargısı skandal bir karara daha imza attı" ifadelerini kullandı.

Yunanistanın skandal kararına hükümetten sert tepki

Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine gösterdi. Çelik, kararı "skandal" olarak nitelendirerek, "Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. Darbeciler milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla 'nin düşmanlarından yana tavır almaktadır" dedi.

"UTANÇ VERİCİ BİR TUTUM"

Darbecilere karşı mücadelenin terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmesi gerektiğini belirten Çelik, terörle mücadelede çifte standartlarla davranmanın teröre destek vereceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 11:07
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