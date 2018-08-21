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Provokasyon

Provokasyon
Türkiye'nin ile ciddi gerilim yaşadığı dönemde 'da net bir provokasyon yaşandı. Dün sabah saat 05.00 sıralarında henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir araçtan ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri 6 numaralı kapının penceresine isabet etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis, elçiliğe ateş açan cezaevi firarisi Ahmet Çelikten ile sabıkalı Osman Gündeş'i yakaladı. Zanlılar suçlarını itiraf etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir" diye konuştu. ABD Büyükelçiliği de, "Saldırganları kısa sürede yakalayan Türk polisi ve hükümetine teşekkür ederiz" dedi.


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