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... 'nin Büyükelçiliğine provokatif saldırıda flaş gelişme: Suçlarını itiraf ettiler

... ’nin Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etti. Polis kaçan zanlıları arıyor. Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." açıklamasında bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar ifadelerinde saldırıyı kabul etti

Provokatif saldırıda flaş gelişme: Suçlarını itiraf ettiler

'nin Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABDBüyükelçilik binası önünde ateş açıldı. Saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye açılan ateşten mermi isabet etti.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.

Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
haberine göre Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Ahmet Ç. ve Osman G., alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz" denildi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili açıklamasında "Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. , güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 17:41
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