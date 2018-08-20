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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili, "Bir kaos yaratma girişimidir. , güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. , güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 12:54
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