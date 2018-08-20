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  1. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması

Valiliği, 'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Valiliğinden silahlı saldırı açıklaması

Valiliği, 'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 10:28
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