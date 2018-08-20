Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

Silahlı saldırıya ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz" denildi.