Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan swap anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada; iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak için gerçekleştirilen anlaşmanın 3 milyar dolar karşılı TL ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtildi.