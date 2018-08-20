Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Katar merkez bankası arasında, imzalanan swap anlaşması 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalandı" denildi.

Merkez Bankasından Katar açıklaması
Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan swap anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada; iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak için gerçekleştirilen anlaşmanın 3 milyar dolar karşılı TL ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtildi.
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 13:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar