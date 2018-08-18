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'de yeni seçilen 'nin ilk toplantısı 17.30'da

'de yeni seçilen 'nin ilk toplantısı, başkanlığında parti genel merkezinde saat 17.30'da yapılacak.

İlk kritik toplantının saati belli oldu

'de yeni seçilen toplantısı başkanlığında parti genel merkezinde saat 17.30'da yapılacak.

MKYK toplantısının sona ermesinin ardından da MYK toplanacak.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 15:42
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