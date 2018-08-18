AK Parti'de yeni seçilen MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 17.30'da yapılacak.
MKYK toplantısının sona ermesinin ardından da MYK toplanacak.
AK Parti'de yeni seçilen MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 17.30'da yapılacak.
MKYK toplantısının sona ermesinin ardından da MYK toplanacak.
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