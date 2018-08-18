İşte AK Partinin yeni MKYKsındaki isimler

İşte AK Parti'nin yeni MKYK'sındaki isimler
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. MKYK'da bir çok tecrübeli siyasetçi bulunurken, listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep'te doğan Hatice Merve Tatar oldu.
Ahmet Arslan
12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti Kars milletvekili seçildi.1 Kasım 2015 genel seçiminde yeniden AK Parti Kars Milletvekili seçildi.24. Dönemde Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.26. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Başkanvekilliği görevini sürdürdü.24. ve 26. Dönemlerde Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulundu.24 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti Kars Milletvekili seçildi.
Ahmet Sorgun
Konya Büyükşehir Belediyesinde 1. Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KOSKİ) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Konya İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Ahmet Tan
Gediz Milli Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu. Gediz Devlet Hastanesi Yaptırma Yaşatma Derneği, Gediz Genç İşadamları Derneği ve Gediz'i Güzelleştirme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı. Gediz İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu. AK PARTİ Gediz İlçe Başkanlığı kurucu üyesi olup,3 dönem AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı yaptı.
Bülent Tüfenkci
Tüfenkci, 2001 yılında AK PARTİ Malatya teşkilatının kuruluşunda yer aldıktan sonra teşkilata çeşitli kademelerde aktif oldu. 2011–2015 yılları arasında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevini yaptı.
25. ve 26. Dönemlerde Malatya Milletvekili seçilmiştir. 64. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev almıştır.