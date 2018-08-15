Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
EYLÜL'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.
İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK
İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldılar. Şansölye Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.
MERKEL: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ
Merkel, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Son dakika... Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
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