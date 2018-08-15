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Son dakika... Başkan Erdoğan, ile görüştü

, Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela ile telefonda görüştü. Görüşmede Hazine ve Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir gelmesi konusunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

EYLÜL'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin sonunda 'de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK
İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Berat Albayrak ile 'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir gelmeleri konusunda mutabık kaldılar. Şansölye , görüşme vesilesiyle, ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.

MERKEL: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ
Merkel, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 16:24
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