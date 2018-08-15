Yol Durumu
  1. Katar'dan Türkiye'ye yatırım desteği

Son dakika: 'den kritik Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (), Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini olumlu karşıladı.

ABden kritik Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (), Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini olumlu karşıladı.

Avrupa Parlamentosu () Başkanı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türkiye'de iki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum. AP için bir endişeydi ve bunu takip ediyordum. İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum." paylaşımında bulundu.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki iki Yunan askerinin geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan ve bir bütün olarak AB arasındaki ilişkiler için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de daha önce Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 19:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar