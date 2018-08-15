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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Şeyh Temim’in görüşmesi 3,5 saat sürdü

Recep Tayip Erdoğan, Emiri Şeyh Temim bin ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Şeyh Temim’in görüşmesi 3,5 saat sürdü

ile Emiri Şeyh Temim bin , ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

"TÜRKİYE'YE OLAN DESTEĞİNİ YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU"
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek , "Katar, 2016 yılında 'deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının her zaman yardımına ilk koşandır." dedi.

Büyükelçi Al Şafi, Türk lirasının maruz kaldığı kur saldırısına karşı ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Katar devletinin Türkiye'ye gerekli desteği sunmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini vurgulayan Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye'deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının yardımına her zaman ilk koşandır." ifadesini kullandı.

ORTAK DURUŞA SAHİP OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ
Al Şafi, iki ülkenin, halklarının çıkarına olan tüm bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunun altını çizerek, devlet yönetimleri ve halkları arasındaki ilişkilerin, bu duruşun ana ve güçlü dinamosu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 6 Ağustos'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Al Şafi, Katar'ın, krizin tırmanmasından önce ve siyasi müzakereler sırasında Türkiye'ye elinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduğunu ilettiği bilgisini paylaştı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:52
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