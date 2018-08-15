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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'a teşekkür mesajı

Son dakika haberine göre resmi twitter hesabından açıklama yapan Başkan tarafından Türkiye'ye yapılan 15 milyar dolarlık yatırım paketi için Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar halkına teşekkür etti

Başkan Erdoğandan Katara teşekkür mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , "Şeyh Hamed Al Sani ve halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.






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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 22:27
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