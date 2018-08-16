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: 'de operasyonu: 10 gözaltı kararı

... 'de terör örgütüne yönelik da paylaşım yapan 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İzmirde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, /PDY kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında,
Anılan örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, üzerinden FETÖ elebaşı 'i övücü nitelikte payalşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı alındı.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 09:10
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