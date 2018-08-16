İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında,

Anılan örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övücü nitelikte payalşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı alındı.