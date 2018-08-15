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Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

'nın sözde elebaşlarından yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, 'ın kuzeyindeki bölgesine ve 'nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. İsmail Özden, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunuyordu. PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği operasyonla terör örgütünün sözde lider kadrosuna ağır darbe vuruldu.

Sincara operasyon! O terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı tarafından, 'ın kuzeyindeki bölgesine bugün düzenlenen ortak operasyonda, 'nın sözde elebaşlarından yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

OPERASYONA ŞEHİT BEDİRHAN'IN ADI VERİLDİ
"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında Sincar'a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır bir darbe indirilmiş oldu.

Öte yandan operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

AVRUPA'DA DA FAALİYET YÜRÜTTÜ
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi.

PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 22:19
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